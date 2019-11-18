國民黨總統參選人韓國瑜（右）18日晚間在北市興安華城，為黨內立委蔣萬安（中）助選站台。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間在北市興安華城，與支持者相見歡。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜18日晚間在北市興安華城為黨籍立委蔣萬安站台，韓國瑜致詞痛批，民進黨執政3年半吃香喝辣、貪汙腐敗、治國無能、政策撒錢，完全失去民心，選舉到了靠迷幻藥麻醉自己，靠著冷冰冰的民調，以為得民調得天下，但得民心才是真正的天下！

韓國瑜到場時，先是叫選民看看左鄰右舍，問大家是在等一個便當嗎？是遊覽車接過來的嗎？台下支持者聞後喊「自己來的！」韓接著說，大家都自動自發來，連礦泉水都沒有，就只有一腔熱情與熱血，因為只希望未來能過愈來愈好的日子，並直指40、50歲以上民眾多久沒聽到「台灣錢淹腳目」，民進黨領導者的良心何在？

韓國瑜表示，所有人眼睛看他跟蔣萬安都炯炯發光，眼睛都恢復18、19歲，為何會對他們充滿期待？因為他倆有希望，台灣能不一樣，未來年輕朋友發展也會不一樣，有希望讓台灣人過愈來愈好日子。

韓國瑜提到，他從南走到北，八千里路雲和月，今早登記後，下午跑台北，觀察到好多人對未來茫然，不知未來怎樣，好多長輩擔心下一代孩子的未來，他也搞不懂愈支持民進黨的縣市票區選民，卻愈苦，人說「吃果子拜樹頭」，但民進黨3年多吃香喝辣、貪汙腐敗、治國無能、政策撒錢，民進黨領導者良心在哪？

韓還說，一例一休「卡老闆日子、卡員工肚子」，農漁民沒有通路，邦交國頻斷、兩岸動盪不安，隨時擔心擦槍走火，民進黨清廉的代表陳定南走了，看看當今執政者真難過，我們還要這樣窩囊過下去嗎？他和蔣萬安知道，國民黨長期執政後，曾無法貼近民意、苦民所苦，喪失政權，但拜託鄉親再給我們一次機會，這次若再站起來，我們要一定為台灣人民做牛做馬。

「民進黨3年半執政完全失去民心！」韓痛批，選舉到了，民進黨靠迷幻藥麻醉自己，靠著冷冰冰的民調，以為得民調得天下，但實際上得民心才是得天下，對不對？我們不敢忘記肩膀的責任，要振興經濟、辦好教育，栽培下一代。

※警語：遠離毒品，吸毒害人害己

(中時 )