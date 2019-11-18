朝中社等北韓官方媒體18日報導，北韓最高領導人金正恩指導北韓人民軍航空及防空軍狙擊兵區分隊降落訓練，訓練包括空中射擊與升降行動。金正恩表示，有必要透過模擬實戰的軍演，改善軍隊的應戰準備。

報導稱，金正恩親自指導航空與防空軍狙擊兵降落傘訓練，這是北韓媒體16日報導金正恩觀摩人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽的消息後，時隔2天再次報導

北韓最高領導人與軍隊的有關活動。

據香港中通社18日引據報導，金正恩在訓練中強調北韓準備好應對敵對行動的重要性。金正恩說：「要用這一突襲方法在貼近實戰的各種惡劣環境下進行訓練和考核，使之成為實際完善並檢驗鍛煉人民軍部隊的備戰能力的契機。」

南韓媒體分析，雖然這是北韓空軍與防空軍部隊降落傘訓練，但考慮到是狙擊兵利用降落傘滲透到某個地區並展開軍事活動的訓練，北韓的意圖是向韓美施壓。

美國和南韓此前宣佈，為支持北韓和平解決問題的願望，將推遲原計劃於本月舉行的聯合空軍演習。美韓此次演習是大規模演習——「警惕王牌」演習的簡化版本。北韓反對此次演習並警告稱，如果演習按計劃舉行，美國將遭遇「從未有過的懲罰」。

北韓曾批評美韓聯合軍演，並暗示採取軍事反制措施。據認為，美方推遲軍演的決定受到朝方肯定。北韓就美方舉動將作出何種反應，是否將推動美朝重啟無核化談判，受到人們關注。

(中時電子報)