雲林虎尾科技大學火舞社為校慶揭幕表演。（許素惠攝）

雲林虎尾科技大學創校39周校，師生一起唱生日快樂歌、切蛋糕。（許素惠攝）

雲林虎尾科技大學與產業實務需求接軌，繼今年成立了農業科技系後，明年將成立五專的資訊工程科，培育科技農業及智慧機械發展的種子，為西部工具機產業走廊建立人才庫。

虎科大39周年校慶18日揭幕，今年以「虎虎生風、再創高峰」為主題，英國倫敦布魯內爾大學(Brunel University London)教授Vice Provost Trevor Hoey、Dr. Bin Wang受邀一同歡慶。

虎科大校長覺文郁表示，該校鄰近雲林高鐵站的新校區已順利開發，並將於2021年起陸續完成兩座實作場域及產學合作大樓，配合雲林縣農業首都特色，今年度成立農業科技系，而為了符合業界人才需求，預計明年成立資訊工程系五專部，培育科技農業及智慧機械發展的種子。

虎科大校慶相關活動包括全國大專暨高中職專題製作成果展示與競賽、中彰雲嘉南五縣市國高中職校校長座談會、運動會暨慶祝大會、演唱會、無人機群飛競賽等。

(中時 )