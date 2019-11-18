郭姓男子3年前某晚因不滿遭盤查嗆警，被警方開槍擊中右小腿，18日上午10時許在海安路與文成一路口與吳姓男大生發生行車糾紛，這次他逼倒對方機車，還向對方掐脖鎖喉，遭吳男提告妨害自由與傷害罪，警方依現行犯移送台南地檢署偵辦。

48歲郭男3年前某晚騎著註銷車牌，在北門路2段酒駕遇警盤查，他不但辱罵警察，還拿出長釘作勢攻擊，遭警棍打落後，他又張開雙手，一邊走向持槍警員，一邊嗆聲「你開啊！開啊！」實踐派出所長李旼敦立即開槍擊中他的右小腿。

中槍的郭男當場揚言提告李姓所長，消息傳開，當時網友一面倒支持警方開槍，形容「像郭男這樣的要求這輩子從沒聽過」。

郭男18日上午又因行車糾紛闖禍，他在公園路與和緯路口險些擦撞20歲吳姓男大生的機車，吳男嚇一跳，斥責一聲後離去，他不甘被罵，騎車加速在海安路與文成一路口逼車致吳男摔車倒地，動手掐住對方脖子，回嗆「你在罵三小？」。

郭男逼車且鎖喉不讓離開的動作徹底激怒吳男，當場報警處理，並提告郭男妨害自由與傷害罪。

被捕的郭男不願認錯，他否認鎖喉，辯稱為了不讓吳男跑掉，才出手擋他離開，並向警方抱怨「是他先罵我三字經」卻未對吳姓男大生提出任何告訴，警方依照妨害自由與傷害罪嫌現行犯，調查後將他移送台南地檢署偵辦。

(中時 )