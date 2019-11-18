找高纖維低熱量食物，可平穩血糖，又有飽足感，還能攝取每天所需的25克纖維。

寒天

寒天熱量低，含有超過70％的膳食纖維。（圖片來源：pixabay）

就是俗稱的「洋菜」。熱量低，含有超過70％的膳食纖維，排名高纖食物資優班，能在腸胃道吸收水分膨脹，延緩血糖上升時間；減少腸道吸收膽固醇，改變血中脂肪酸濃度，降低壞的膽固醇和三酸甘油酯；保持糞便水分和柔軟，增加排便量，預防便秘。

黑木耳、白木耳、愛玉也是含有豐富膳食纖維的點心選擇，但要切記吃原味，若想吃甜，則用代糖取代砂糖。

毛豆

鮮嫩甜美，每100克含有8.7克膳食纖維，刺激腸胃蠕動，促進排便，降低血脂和血液中膽固醇的作用。（圖片來源：pixabay）

鮮嫩甜美，每100克含有8.7克膳食纖維，刺激腸胃蠕動，促進排便，降低血脂和血液中膽固醇的作用。

毛豆也有豐富的胺基酸，是很好的蛋白質來源，還有卵磷脂、大豆異黃酮、鐵。糖友嘴饞時，把毛豆水煮，加鹽、胡椒或辣椒，當成零食或開胃菜都很涮嘴，便利商店也買得到冷凍毛豆。

1碗低GI水果

跟著季節吃當令的水果。（圖片來源：pixabay）

跟著季節吃當令的水果，聖女番茄、芭樂、梨子、蘋果、柳丁、檸檬，有纖維、維生素、植化素，是嘴饞時最好選擇。但記得要把水果計入每日醣類食物總量。

(中時電子報)