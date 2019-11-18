林志玲與AKIRA的世紀婚禮落幕，今（18日）婚後第一天，下午一家人現身高鐵站搭車返台北，氣色神清氣爽。被問新婚夜的「生寶寶計畫」有無順利進行？她則妙答：「賓客開心很重要」，她坦言目前還沒有懷孕，更說：「希望大家一起幫我集氣！」，期待愛的結晶到來。婚過後小倆口究竟會選擇在台灣還是日本定居也是眾所矚目的焦點，林志玲黏尪緊緊，表示一切交由老公AKIRA 安排，甜蜜幸福溢於言表。

林志玲婚紗行頭受關注外，回程在車站亮相的造型也相當講究，她一身典雅的黑白格紋洋裝、頭戴復古白色黑網禮帽，手上則捧著AKIRA送她的99朵粉色玫瑰花，一出場就吸引車站民眾的目光。在月台等車時，林志玲和媽媽吳慈美擁抱、簡短聊了幾句，隨後AKIRA也和丈母娘擁抱，而爸爸林繁男則頻頻與守候一旁的媒體說：「謝謝、辛苦了。」

婚禮最後一套禮服，林志玲身穿粉色大露背禮服性感亮相。(盧禕祺攝)

17日深夜於台南市美術館1館的婚宴接近尾聲，林志玲與AKIRA送客時換上最後一套禮服，林志玲身穿粉色大露背禮服性感亮相，會後小倆口神情絲毫不露疲態，滿臉笑容地與等待已久的民眾問候，AKIRA摟著愛妻，林志玲再次大讚他是「100分的老公」，隨後則回到飯店續攤狂歡。在婚後派對賓主盡歡，她化身「學生妹」開心與閨蜜穿國中制服重溫少女時代，賓客之一的小S更和AKIRA熱舞，嗨翻全場。

(中時 )