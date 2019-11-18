新北市推1萬2千元免費農漁民健檢，新北市長侯友宜發健康蛋捲關心健檢狀況。（戴上容攝）

新北市推1萬2千元免費農漁民健檢，新北市長侯友宜發健康蛋捲關心健檢狀況。（戴上容攝）

新北市長侯友宜18日至新北市立聯合醫院三重院區體驗電腦斷層掃描。（戴上容攝）

新北市府連續10年辦理全國唯一農漁民免費健檢服務，今年健檢規畫總價值約1萬2000元項目並新增「心血管鈣化檢查」及「肺部低劑量斷層掃描」共7大項重點檢查目標。新北市長侯友宜表示，希望以較少預防醫學資源，降低長者罹病機率，以節省龐大醫療資源耗費。

侯友宜18日上午至新北市立聯合醫院三重院區關心農漁民健檢狀況，實際體驗最新醫療設備外，他也逐一問候醫護人員及到院檢查身體的農漁民，並發送健康蛋捲。

「心血管疾病是國人十大死因第二位，今年度健檢項目特別加入費用較高的肺部電腦斷層掃描，及心血管鈣化指數分析。」侯友宜表示，聯合醫院引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器，不用施打顯影劑提升長者健檢舒適度，5分鐘便能準確監測心血管疾病落實早期發現、提早治療。

侯友宜指出，新北市農漁民醫療的資料結合「新北動健康」推出全國首創的「農漁民健康指引手冊」，協助長者預防和治療疾病，透過「健康檢查」及「健康指引手冊」兩項雙「健」齊發，以較少成本降低政府醫療資源負擔與耗費。

新北市農業局表示，健檢名額共4000名，除安排專車接送外，醫院將親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢；凡設籍新北市、年滿50歲以上、具有農漁會會員或農保資格的農友，每2年即可向戶籍所在地農漁會報名參加健檢即日起至11月30日止，名額有限，額滿為止。

(中時 )