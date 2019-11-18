新北市淡水區中正美食廣場18日重新開幕，副市長吳明機18日中午出席淡水中正美食廣場重新開幕儀式，現場開直播大啖美食，並逐攤贈送開幕發財金。（戴上容攝）

新北市淡水區中正美食廣場18日重新開幕，以淡水在地特色打造入口意象，吸引遊客一同合影。（新北市政府提供／戴上容新北傳真）

新北市淡水區中正美食廣場18日重新開幕，門口重新規畫吸睛淡水在地「舢舨船」意象，內部以「多元友善」為概念，佈置友善空間、哺乳室並增設多國語言指標與菜單，打造成現代國際化市場，開幕慶更限量提供1500份8折美食消費券。

「好像換了一個新市場一樣！」新北市副市長吳明機18日中午出席淡水中正美食廣場重新開幕儀式，現場開直播大啖美食，並逐攤贈送開幕發財金，他更豎起大拇哥大讚中正美食廣場令人「耳目一新」。

吳明機表示，市場結合城市美學並保有獨特在地文化，打造出具備現代化、衛生安全、智慧科技與觀光功能的市場，透過開幕活動邀請鄰近商圈聯合促銷，將商圈及市場打造串連整體商業圈。

市場處表示，淡水中正美食廣場3月起進行7個月改造，除以淡水在地象徵「舢舨船」及多樣必吃「特色美食」為主題設計吸睛的入口意象及AR互動外，市場內部則以「多元友善」結合美學進行改造，希望讓在地饕客到國際遊客都能舒適、放鬆的品嚐淡水好料。

淡水中正美食廣場自治會長王黎華表示，過去市場因特色不明顯、友善設施不足等原因，較不受顧客青睞，透過市府改造計畫讓市場煥然一新；鄰近淡水商圈也提出優惠一同共襄盛舉。

(中時 )