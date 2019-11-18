環保署表示，今（18）日近中午東北季風挾帶中國境外污染物逐漸影響臺灣空氣品質，北部地區最高濃度在基隆站11時PM2.5達66微克/立方公尺，北部空氣品質為普通等級至橘色提醒等級。隨東北季風持續挾帶上游境外污染物南下影響，午後已逐漸影響中南部地區，臺西測站13時PM2.5達76微克/立方公尺，雲嘉南沿海地區因風速增強容易出現地表揚塵現象，崙背站15時PM10已達277微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級，提醒民眾留意空氣品質變化。

環保署預報明（19）日午後境外污染影響可望逐漸減緩，中部以北地區空氣品質將轉為普通等級，中南部地區受地形因素限制，大氣擴散條件不佳，未來1~2天空氣品質多為橘色提醒等級，宜蘭、花東多為良好等級，離島地區為普通等級。

中國霾害隨東北季風南下於17日晚間至18日凌晨影響至上海市，PM2.5濃度最高達133微克/立方公尺。環保署指出，此波境外污染指標污染物以PM2.5為主，18日10至12時北部地區空氣品質由普通等級轉為橘色提醒等級，午後逐漸緩和。

中南部於午後受到境外污染影響，PM2.5多為50至60微克/立方公尺，雲嘉南地區因風速增強出現地表揚塵現象，空氣品質以橘色提醒等級為主，局部地區短時間可能達紅色警示等級。由於中國沙塵持續隨東北季風南下影響上海，18日下午PM10達212微克/立方公尺，沙塵預計今晚到明(19)日凌晨抵達影響臺灣空氣品質，預估PM10濃度可能達150微克/立方公尺，影響程度需視降雨強度及上游污染物變化情形而定。

環保署表示，今日計有雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等4個縣市成立應變中心預為因應，並依規定成立地方防制指揮中心執行相關應變作為。總計各地方政府共執行70家工廠稽查、通知自主管理及配合排放減量，露天燃燒巡查件數共16次，營建工地加強物料加蓋、灑水等防制揚塵措施共25處，針對主要幹道及車輛密集道路洗掃長度共360.1公里，餐飲業巡查(含通報)家數2家，河川裸露地稽巡查(含通報) 5次，路邊攔檢(查)汽機車(含反怠速、目測判煙) 349輛，鼓勵民眾減少私人運具措施1項，宣導防護措施33項。另環保署協調經濟部及台電公司進行協和、臺中、興達電廠降載減排，今(18)日降載電量共9,220.5萬度，SOx減量39.4公噸，NOx減量41.1公噸，TSP減量3.5公噸，約有全臺電廠每日污染排放量之22.9%的減量幅度。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，歡迎下載「環境即時通」APP，依個人防護需求設定不同警戒值通知；環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(工商 )