俄羅斯外交部周一表示，莫斯科已將其去年擄獲的三艘烏克蘭軍艦，交還給烏克蘭，表達善意，有利於下個月的談判。

俄國拖船將去年遭俘獲的烏克蘭軍艦送還烏克蘭。(圖/路透社)

去年11月25日，烏克蘭海軍的2艘巡邏艦Berdyansk 、Nikopol ，和1艘拖船Yany Kapu，試圖橫渡這俄國與克里米亞半島之間的海峽，也就是刻赤海峽(Kerch Strait)，進入亞速海前往烏克蘭港口城市馬里烏波爾，然而自2014年俄羅斯與烏克蘭爆發克里米亞衝突後，俄羅斯開始檢查所有往返該地區烏克蘭港口的船隻，於是俄國的巡防艦對3艘烏克蘭軍艦開火，擊壞船隻動力系統，上船將所有烏克蘭人員逮捕，並指控犯有「非法越境罪」，烏方說，船上有23名烏克蘭人，其中6名船員因俄國軍艦的攻擊而受傷 。後來，烏克蘭船員在於2019年9月7日釋放，船支則還留著，直到前幾天，俄國突然同意交還船支。

俄國表示，這些艦艇是烏克蘭非法越界事件的物證，之所以現在移交給烏克蘭，是因為俄羅斯已完成對艦艇的調查，不需要它們留在俄羅斯境內，就可以繼續開展刑事訴訟。

俄國拖船將去年遭俘獲的烏克蘭軍艦送還烏克蘭。(圖/路透社)

不過，真正的原因是俄羅斯計劃在12月9日舉行四方會談（法國、德國、俄羅斯、烏克蘭），在會談前先釋出善意，有利會談的進行。

(中時電子報)