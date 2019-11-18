萬美玲一度痛斥衛生局長王文彥狀況外，甚至要他「把小抄交給旁邊的環保局長」。（蔡依珍攝）

桃園自2014年推動公費施打HPV（人類乳突病毒）疫苗，議員萬美玲近日卻接獲民眾陳情稱無疫苗可打，痛斥衛生局低估施打率，全市庫存僅剩168劑，導致逾萬名女學生無法在2個月期限內施打第二劑，擔心影響效果、功虧一簣，市長鄭文燦坦言疫苗不足，將盡快採購補足。

萬美玲說，為預防子宮頸癌，她全力推動公費施打HPV疫苗，2013年更發起5萬人聯署，促成縣府開編預算，首創國中女生免費接種HPV疫苗，2016年開放到國、高中女生全面免費接種，108學年度從過去女學生自己持學生證到醫療院所施打，全面改為到校施打，接種率從6成提高到8成5。

萬美玲說，依衛福部及疫苗推廣文宣建議，HPV疫苗要施打3次，間隔分別是2個月、2個月和4個月，近期她卻屢接獲家長陳情，控訴桃園爆疫苗荒、沒得施打，她調查發現，桃園的國、高中女生，9月、10月共為1萬5057人次打了第一劑，緊接著應該在11月和12月要施打第二劑，但衛生局錯估形勢，全市目前庫存僅剩168劑，根本不夠施打，嚴重影響孩子的健康權益。

萬美玲痛斥直到上周五衛生局長和副局長都還不知情，強調全國自費疫苗都搜刮來桃園也只有6000劑，還有近萬名女學生無法在規定時效內施打完第二劑，擔憂防護失效、功虧一簣，要求衛生局全面檢討，萬更一度痛斥衛生局長王文彥狀況外，甚至要他「把小抄交給旁邊的環保局長」，展現專業。

鄭文燦坦言疫苗用罄，預算不足部分，將動用第二預備金購買。衛生局則找來疾管署和長庚醫院醫師等的言論，澄清只要在1年內完成3劑接種都有保護效果，11月底前會有6000劑疫苗到桃園，明年1月再分批下貨5萬5000劑，強調疫苗絕對充足無虞。

(中時 )