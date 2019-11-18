麗寶樂園度假區持續領先業界，推出創新服務，即日起引進自駕無人接駁巴士進駐。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區引進無人自駕接駁巴士，18日於麗寶國際賽車場舉行啟動暨新車亮相記者會，對於創新的接駁服務，產、官、學界均表示肯定；現場也進行動態目標物偵測、搭乘自動車繞行賽道，車內還有貼心語音導覽，平穩舒適的新奇體驗，令來賓相當難忘。

台中市政府運動局局長李昱叡、經發局專門委員陳麗珠及經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室等，18日下午均到場祝賀。

台灣智慧駕駛公司執行長沈大維表示，本次全新亮相4輛自駕車，分別為4米、6米電動巴士，具有嶄新時尚的外型，每輛車耗資千萬並融合自動駕駛四大技術，包含定位、感知、決策及車輛控制，車內更搭載先進車用攝影鏡頭、雷達與光達等感測元件。

其中感知模組能偵測其他用路者是否有干涉自駕車行駛可能性及判斷道路規則、辨別交通號誌等，經車用運算平台計算後並傳送最佳化的行車命令給車輛的轉向、煞車系統等，以最安全及舒適的方式來完成自動駕駛。同時，自駕車具備環保、節能、減碳的特性為安全綠色運輸產業，更能節省人力成本，相信未來可以有更多的園區及場域可以應用自駕車。

麗寶樂園度假區指出，這項計畫由經濟部工業局與台灣智慧駕駛合作主導，麗寶則是提供場域，將自駕車引進串連渡假區接駁點，將環保節能的綠色運輸產業落地上路，中華車會、麗寶與台灣智駕三方攜手合作，用行動展現對於台灣新科技的支持，此外，自駕車發展需要實際場域，累積運作數據與優化過程，麗寶提供全園區安全與舒適的環境，讓自駕業者有發揮空間。

麗寶樂園度假區指出，園內有樂園、outlet、飯店、賽車場等多元娛樂項目，園區內路況主要為雙向六線道，與雙向四線道交叉，並裝設有交通號誌、蜿蜒路徑、上坡等複雜路況，台灣智駕將分階段以4輛車提供4條路線的便民接駁服務。

為讓更多民眾實際感受自駕車的便民服務與創新技術，即日起至明年6月30日前，在麗寶樂園渡假區搭乘自駕接駁車，掃車內QRcode填答問卷，即可有機會獲得眾多好禮，最大獎有Dyson吹風機和iPhone11，欲知更多活動訊息請至台灣智慧駕駛 Turing或麗寶國際賽車場官網查詢。

(中時 )