ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪機場第二航廈預辦登機及航空城智慧展示館。(桃園航空城提供／蔡依珍桃園傳真)

ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪機場第二航廈預辦登機及航空城智慧展示館。(桃園航空城提供／蔡依珍桃園傳真)

ICF（智慧城市論壇）主席及委員參訪機場第二航廈預辦登機及航空城智慧展示館。(桃園航空城提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市勇奪2019國際組織ICF「智慧城市論壇」智慧城市無限學習主題首獎，迎接智慧時代的「桃園航空城計畫」即將於明年開發，桃園航空城公司11月18日舉辦為期3天的桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊，特邀ICF主席暨聯合創辦人John Jung率領5人代表團，實地展開桃園高鐵青埔特定區、桃園航空城公司等多處的參訪行程。

「桃園航空城計畫」總投資金額預計超過5000億元，是智慧城市結合機場與周邊建設軟硬體、綠建築、智慧宅等示範區的最佳實踐場域，透過桃園機場帶動城市進步，推動航太產業及維修、物流服務、會展中心、生物技術、綠色能源、雲端科技等產業發展；另也將透過桃園產業特性打造新創、物聯網、電子商務、休閒觀光、文創產業、交通運輸、教育文化等重點產業，讓桃園成為實踐桃園機場經濟學的智慧城市示範場域

參訪團上午參觀桃園航空城公司、臺灣思科Cisco智慧展示館，透過簡報會議交流與走動式導覽與桃園航空城公司王義川董事長、許又銘總經理及張凱傑副總等一行人交流，對於航空城計畫規劃內容表示認同，並就未來發展項目進一步討論。

之後，參訪團一行人前往桃園捷運總機場試乘無人車自駕，不時表現出高度興趣甚至驚訝、驚艷的表情，並踴躍發問，認為桃園不愧智慧城市TOP1，走在便捷智能的時代之先。

ICF代表團18日參訪的除了ICF代表團主席暨聯合創辦人John Jung及代表Andrew Irvine、 Joe Berridge、Luigi Ferrara、Norman Jacknis，同行的還有國內專家如交通大學林欽榮教授、成功大學林峰田教授、臺北科技大學蘇瑛敏教授、臺灣智慧城市研究院解鴻年教授等，大會19日將推出聯合工作坊，透過國內外專家學者深度交流切磋，探討智慧建設、智慧機場、智慧交通、產業創新及文化永續等議題，作為桃園未來城市開發之方針。

活動最後一日(20日)舉辦國際論壇，桃園市長鄭文燦、行政院政務委員龔明鑫與「新加坡規劃之父」墨睿設計事務所董事長劉太格等眾多國際級專家學者火花激盪，分享創新經驗，令人期待。

(中時 )