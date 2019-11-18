ATP年終總決賽新科冠軍、希臘21歲好手西西帕斯，小時候其實差點在韓國大海溺斃，大難不死的他如今成為第一位贏得年終賽單打冠軍的希臘球員，讓他相當感激，認為是當初的經驗給了他正面的能量。

「那天我真的差點沒命了，但我的生命因為這次經驗有了正面的結局。」被台灣球迷暱稱為「7784」的西西帕斯這麼說，「很感激當初救了我一命的任何一位神明，祂給我活下去的機會，讓我可以達到目前的位子，贏得一些冠軍、成為全世界最棒的球員之一，也能代表我的國家在最高水準的職業網球巡迴賽比賽。」

今年溫布頓草地網球錦標賽第一輪經過五盤大戰後提前出局，讓西西帕斯體驗到人外有人、天外有天，被問到溫網是否是他最想獲勝的四大滿貫賽，他回應：「當你有這樣的經驗(溫網首輪出局)，會給你一記當頭棒喝，但我也不會太過於執著，我相信每一場四大賽都是很重要的。」

西西帕斯補充：「我覺得自己的實力隨著時間越來越進步，也相信自己很接近四大賽冠軍金盃，我知道自己這麼說可能有點超過，但我自認有能力，我跟全世界最棒的球員較量，為了勝利每天付出的努力，絕對值得讓我帶回冠軍獎盃。」

(中時電子報)