民進黨總統參選人蔡英文上周末在高雄舉辦造勢，號稱吸引10萬人到場，展現人氣魅力；國民黨總統參選人韓國瑜則擁有一群鋼鐵韓粉，從過去至今，一向被視為最具造勢爆發力，每每吸引人群擠滿場地。

中時電子報特舉行《ivoting網路投票》，詢問網友：蔡英文與韓國瑜造勢比一比，誰人氣高？

截至18日晚間8時，共計有5355票，認為韓國瑜造勢人氣高的竟有5137票，佔投票數的94.38％；認為蔡英文造勢人氣高的只有270票，僅佔投票數不到5％！

(中時電子報)