蔡英文、韓國瑜造勢誰人氣高？ 網路投票庶民笑了 20:172019/11/18 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文、韓國瑜造勢誰人氣高？ 網路投票庶民笑了。（圖／資料照片合成） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統參選人蔡英文上周末在高雄舉辦造勢，號稱吸引10萬人到場，展現人氣魅力；國民黨總統參選人韓國瑜則擁有一群鋼鐵韓粉，從過去至今，一向被視為最具造勢爆發力，每每吸引人群擠滿場地。 中時電子報特舉行《ivoting網路投票》，詢問網友：蔡英文與韓國瑜造勢比一比，誰人氣高？ 截至18日晚間8時，共計有5355票，認為韓國瑜造勢人氣高的竟有5137票，佔投票數的94.38％；認為蔡英文造勢人氣高的只有270票，僅佔投票數不到5％！ 投票》蔡英文、韓國瑜造勢場比一比，誰人氣高？ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 反擊！韓陣營：只准千金總統炒地？ 12:102019/11/15 政治 韓國瑜重返新北議會 笑：當年頭髮還很多 15:382019/11/16 政治 小英才是真豪宅王 遭疑國家機器滅瑜 08:002019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 批蔡英文搞台獨是叛徒敵人 周錫瑋喊幹掉她 18:482019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 國政配今日正式登記參選總統 韓國瑜：綠營都在等便當！ 13:282019/11/18 政治 韓國瑜登記完這一幕 韓粉想起北農跟著哭了 15:392019/11/18 政治 韓國瑜批蔡亂撒錢 完全沒投資年輕人 17:482019/11/18 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 市議員驚爆：郝龍斌被吳敦義擺一道！ - 政治 最新民調 韓國瑜蔡英文和不分區差距 驚呆綠營 - 政治 - 旺報 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。