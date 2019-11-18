在韓國引發極大話題的電影《82年生的金智英》，真實刻畫出韓國女性，在日常生活中所遭受的折磨與困境，因而獲得許多女性讀者的支持，在韓國社會也引起各界討論。電影在韓國上映後，仍持續遭受仇女族群的抵制，但也激起了韓國女性們積極的觀影熱潮，讓這部被一些韓國男性視為禁物的電影，一直處於話題的中心。而促成這部作品的誕生，可追溯至「媽蟲」這個詞。在2014年韓國爆發了「媽蟲」事件後，《82年生的金智英》作者趙南柱目睹到社會對於女性強烈的暴力視線，在衝擊下而寫出了這部作品。

「媽蟲」原先被用來貶低帶小孩到公共場所後，任其喧嘩、干擾他人的年輕母親，沒想到後來卻被廣泛使用於一般平凡的家庭主婦，認為她們都是一群「吸老公血的蟲」，對無辜的女性造成十分大的傷害。《82年生的金智英》的主角「金智英」就被嘲諷為「媽蟲」，對於家庭主婦而言，「家庭」就是24小時的職場，一般人或許會認為家庭主婦因沒有工作的職場，而不需每天面對主管、客戶及業務上所帶來的壓力，然而日常的家務、育兒問題、婆媳關係、封閉的人際關係等，其實也讓家庭主婦一點一滴地蒙受沉重的壓力，但在韓國現代社會中竟然還以「媽蟲」這極貶義的詞攻擊一般家庭主婦，令許多人都深感痛心。

孔劉睽違三年回歸大銀幕，被封為「韓國國民丈夫」。（圖／車庫娛樂提供）

或許大部分人都認為韓國這麼嚴重的「仇女」情況不太可能出現在台灣，但其實無意中聽到或隨口吐出的「女生找工作幹嘛，找個有錢人嫁了就好啦！」「平常日那些在逛街的都是貴婦吧！」「女生讀理工科很吃香耶，不管長怎樣都會被把！」「女生真好，結婚就可以不用工作了！」其實也是一種言語傷害，在無形間會可能都成為了助長「媽蟲」一詞產生的加害者，日常中自然的歧視性言詞，其實也一直潛在於看似開明的台灣社會中。

男主角孔劉也表示：「這次接拍《82年生的金智英》後，我才第一次知道『媽蟲』這一詞，令我備受衝擊。因為十分無法理解，我甚至還問說『是誰造這種詞的？真的有人會用這個詞嗎？』」因「媽蟲」一詞感到不可置信的孔劉，透過新聞報導，也得知有人因為讀過《82年生的金智英》後，而被不理性的網友攻擊，他表示十分遺憾。孔劉說：「每個人的生活環境都不同，價值觀判斷的基準也不一樣，所以才會發生這樣的事吧。在自己的認知中，我認為單方面去批判某一方，是絕對毫無價值的。」孔劉也希望觀眾能跟著「金智英」這個人物，看見生活周遭的事物，對自己所生存的社會變得有感。

(中時電子報)