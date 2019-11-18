「第一名模」林志玲與日本男星AKIRA昨（17日）在台南老家舉辦婚禮，這對跨國CP的世紀婚禮引發全台關注。同樣也是異國婚姻的兩性作家欣西亞看了感動，她在臉書上以過來人的身份，點出林志玲未來需要的2項關鍵。

欣西亞當初嫁給了美籍老公，她以過來人的身分表示，異國戀面對語言、文化、背景的不同，志玲姐姐未來確實需要2項關鍵，用「愛以及更多的勇氣」，才能與老公一起經營婚姻。

欣西亞引述林志玲跟AKIRA的聯名信內容，寫道：「愛、夢想、幸福和勇氣，在往後的日子裡更加充滿能量的回饋每一個需要幫助的人，也衷心的再一次謝謝每一個為我們祝福的你和妳，真的非常的愛大家，也希望大家都不要放棄創造幸福。她認為這是林志玲發自內心對愛情的心路歷程。

回顧林志玲的感情史，欣西亞心疼表示：「志玲姐姐的感情之路走得似乎不算順遂。」但如今和新婚丈夫黑澤良平相識了八年，最後才走進婚姻，讓人感受到志玲姐姐做到了不放棄期待，還積極創造幸福。她說：「這點更是令人值得學習，也值得被深深疼愛，祝福她！」

(中時電子報)