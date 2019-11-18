東京八王子市的投幣式自助洗衣店在大白天時遭蒙面歹徒闖入，歹徒用電動工具撬開貨幣兌換機，偷走現金20萬餘日圓(約台幣5萬6700元)。

TBS電視台報導，日本警視廳指出，從監視器拍到的畫面可看出，歹徒在11月5日下午3點左右，手拿裝有犯案工具的大袋子進入位於八王子市絹之丘的投幣式自助洗衣店，還用鐵撬和電動工具撬開貨幣兌換機，畫面中還噴散火星。

歹徒打開兌換機取出現金後，飛奔進車門開著的車內急忙逃跑了。從進自助洗衣店到犯案得逞大概只花了7分鐘。

洗衣店的營運公司「洗衣天堂」的專務田村和明表示，「本來這裡是有蓋子的，但已經被破壞了，之後應該是用似高速磨沙機一樣的電動工具把兌換機上鎖的部分燒斷，機器被全部打開。沒想到大白天也會發生這種事情！我們真的很吃驚！」 警視廳指出，在此案發生約10小時後，八王子市內又有其他的投幣式自助洗衣店也受害，被偷走現金10萬多日圓。受害店內的監視器都拍到蒙面的多名歹徒，因而研判可能是連續竊盜事件。

(中時電子報)