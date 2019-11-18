桃園高中1年22班公民課，到議會旁聽老學長林正峰總質詢後合影。(蔡依珍攝)

議員林正峰18日指出，桃園市的流浪狗總數已超過8千隻，且數目還在連年增加，許多風景區淪為流浪狗專區，呼籲市府號召善心人士成立「桃園市毛小孩基金會」，建置「毛小孩之家」將流浪狗全部收容，解決衍生問題。市長鄭文燦坦言，動保園區有容量限制，將與民間合作，擴大收容量。

林正峰表示，依據農委會統計，去年全國共有14萬6773隻流浪犬，創15年來新高，桃園市府的流浪狗總數已超過8千隻，這些犬隻野放後任其自生自滅，不僅不符合公平正義，而且大部份都野放到龜山區的虎頭山及大棟山風景區，使得這兩個風景區已淪為「毛小孩」專用風景區。

林正峰指出，根據動保處估計，每隻狗每年的飼料費用最高約2千元，目前野放的流浪狗即使全數以飼料飼養，每年的經費僅1600萬元，如果有效作好源頭管制、不再野放，讓動保政策TNVR最終的「回置」處置作為，改為幫這些已絕育和打疫苗的流浪犬找一個家園，目前野放在外的流浪狗，可望在10年內壽終之後可以絕跡，總花費不會超過1億6千萬。

林正峰建議市府研議在各地區規畫「毛小孩之家」、「毛小孩樂園」，建置和飼養經費可以號召並鼓勵宗教團體、社團、廠商和企業界協助募集，呼籲成立「桃園市毛小孩基金會」，讓桃園市無人飼養的「毛小孩」能安養晚年、老有所終，讓野狗傷人事件不再發生。

鄭文燦表示，目前流浪動物的收容量是有限制的，全國性的動保政策（TNVR）主張將動物結紮後野放，而針對仍有攻擊性的動物，市府以精準捕捉為原則，並送至動物收容中心，以降低動物野性的危害。鄭文燦坦言，動保園區有法規限制，市府支持與民間單位合作，擴大流浪動物收容處所，以提高收容量。

(中時 )