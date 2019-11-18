香港理工大學發生警民衝突，公視港籍特約導演鄧卓儒18日傳出被捕的消息，公視晚間發聲明指出，今年10月間委託港籍獨立製片林子穎與鄧卓儒擔任《藝術很有事》特約導演，鄧卓儒17日晚間在尖沙咀一帶，獨自前往香港理工大學拍攝途中被捕。

林子穎稍早證實，經香港記者協會向香港警務處公共關係科詢問後，獲知鄧卓儒目前人在紅磡分區警署裡，但被捕原因尚待查明。公視目前正積極透過各種管道釐清訊息，提供相關協助，盼鄧卓儒一切平安。

公視聲明全文如下：

公視節目部「藝術很有事」節目，今年十月間委託香港籍獨立製片林子穎女士與鄧卓儒先生擔任本節目的特約導演，協助拍攝節目，持續至今。今日(11/18)傳出鄧卓儒先生昨晚在香港被捕的消息，林子穎女士稍早證實，經香港記者協會向香港警務處公共關係科詢問後，獲知鄧卓儒目前人在紅磡分區警署裡，但被捕原因尚待查明。

據了解，鄧卓儒是昨晚在尖沙咀一帶，獨自前往香港理工大學拍攝的途中被捕。公視目前正積極透過各種管道釐清訊息，提供相關協助，盼鄧先生一切平安。

(中時 )