智利示威持續一個月仍未平息，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）17日首次譴責軍警在處理示威時使用武力過當，侵犯示威者權利。皮涅拉承諾，不會出現有罪不罰的情況。

皮涅拉17日晚上發表電視談話，稱軍警出現使用武力過當、濫權的情況。他表示，訴諸暴力的示威者、使用武力過當和濫權的人，都不會有罪不罰。

皮涅拉也提到將草擬新的憲法。現有憲法係沿用軍事獨裁者皮諾契（Augusto Pinochet）當政時的憲法。皮涅拉說：「如果人民想要，我們將向新憲法邁進，這是民主制度的新憲法。」

智利街頭示威的導火線始於地鐵加價，觸發大批學生抗議。首都聖地牙哥10月26日逾120萬民眾湧上街頭，抗議政府無法解決貧富不均及政治不公等問題。總統皮涅拉終於屈服，宣布暫緩調整地鐵票，並承諾改組政府內閣與撤銷宵禁令。

他同時回應示威者訴求，邀請聯合國人權委員會針對軍警鎮壓過當展開獨立調查。聯合國人權事務高級委員會已派遣小組前往當地，調查軍警是否侵犯示威者的人權。

(中時 )