交通部18日在台中機場舉行新航廈動土儀式，立委沈智慧也出席。（沈智慧辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

交通部18日在台中機場舉行新航廈動土儀式，原先規畫投入248億元推動「台中機場2035年整體規畫」，今日再度宣示要增加508億啟動「台中機場2040年整體規畫」，立委沈智慧指蔡政府「太遲了！」選前54天才要來建設台中機場，機場又不是紙糊的，留給韓國瑜來做吧！

沈智慧質疑說，交通部民航局對於要編列756億元經費建設台中機場，現場連一張簡報文字資料都沒有，直呼太詭異了！且台中機場整體整建升級，落實國際機場之名，是中部地區民眾長期期盼的心願，在交通部承諾預算追加後，計畫完成時程卻推遲至2040年，需要20年後才能看到機場航廈影子，中部鄉親相當不解，也難以接受。

沈智慧表示，蔡英文當總統，一任已經快做完了，距離投票日還剩下54天，才想到投資中台灣，才想要來建設台中國際機場，太遲了，擺明來騙選票，且林佳龍又不是第一天當交通部長，清泉崗是軍民兩用機場，如果這麼重視，又是前台中市長，怎麼不早做，是不是選舉到了，才來開支票騙選票。

沈智慧指出，清泉崗機場自一開始規畫設計建設，就是兩條跑道，她過去擔任立法院國防及交通兩委員會召集委員時，數度安排考察清泉崗成為國際機場可行性評估，她一直主張將清泉崗由軍用機場，變成軍民兩用機場，進而建設成國際機場。

沈智慧強調，她致力催生清泉崗成為國際機場，非常樂見清泉崗建設受重視，下一個階段是以「軍民跑道分開使用」為首要目標，現狀是「新的一條跑道，在幾十年前就已規畫存在，只是沒有開發使用而已」。

沈智慧說，除了跑道外，清泉崗機場最重要是欠缺一座國際化航站大廈，她現在努力爭取連任，希望大家能支持韓國瑜當選總統，她必定促成韓國瑜將台中國際機場列為中台灣第一優先的建設。

(中時 )