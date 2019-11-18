法務部司法官學院檢察事務官訓練班學員們，在擔任該學院教務組長柯宜汾檢察官率隊下，於今（18日）下午蒞臨新北警局刑事鑑識中心進行參訪交流工作。（新北市警察局提供／葉書宏新北傳真）

新北市警察局今年3月以「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，榮獲「2019智慧城市創新應用獎-政府創新應用組優勝」，對新北警局刑事鑑識團隊是一大肯定；後續更精益求精，創新研發「以拉曼光譜儀結合人工智慧系統分析油品成分在刑事鑑識之應用」，可迅速分析出油品種類及廠牌，突破以往鑑定的限制，榮獲108年度「科技管理獎」，成為全國第一個獲獎的警察單位。

有鑑於此，法務部司法官學院檢察事務官訓練班學員們，在擔任該學院教務組長柯宜汾檢察官率隊下，於今（18日）下午蒞臨新北警局刑事鑑識中心進行參訪交流工作，體驗最前線鑑識科技。

新北警局刑事鑑識中心主任黃國政表示，中心向來以成立全方位刑事鑑識團隊為目標。除負責轄內各類刑案現場勘察採證工作外，更成立刑事生物、槍彈、微物、測謊鑑定與數位鑑識等實驗室，以即時、精準地協助破獲新北市轄內各類刑案。此外，通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證鑑定項目計有DNA鑑定、親緣DNA鑑定、氣體動力式槍枝鑑定、塗料、纖維鑑定及今年度增項認證之彈頭殼比對及槍擊殘跡鑑定等共7項，為六都之冠。

中心更是新北、士林、臺北及基隆等地檢署囑託鑑定機關，與各司法機關間之交流向來頻繁。法務部司法官學院特與新北警局接洽，讓這些法務部司法官學院即將分發上任的準檢察事務官們，親身體會最前端、最新穎之各類鑑識科技，充實鑑識CSI概念，期於日後能在司法實務上利用鑑識領域各項技術協助偵辦刑案，更讓法律人與科學人間有機會相互提出建議交流、教學相長、建立共識，讓保障民眾生命財產安全權益之長遠工作更上一層。

(中時 )