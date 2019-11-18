台灣女子職業高爾夫協會TLPGA今天舉行第6屆、第7屆理事長交接典禮，第6屆理事長鄭美琦將TLPGA印璽交給再次獲選為第7屆理事長的劉依貞。新任理事長劉依貞率領理、監事及工作團隊，希望為國內女子職業選手建立更好的環境，讓台灣高爾夫在全世界佔有一席之地。

大會今天也公布第7屆TLPGA新任理事名單，理事長劉依貞，副理事長涂阿玉、駱淑禎，理事黃玉珍丶呂雅惠丶林子麒丶陳依妏、郭艾榛、陳孟竺，常務監事蔡文英，監事李瑞慧、陳思涵。

從TLPGA創立之初，擔任過兩屆理事、兩屆理事長的劉依貞表示，這些年來她很清楚會員和選手的需求，現實面的問題一定要先照顧好，她補充：「非常感謝鄭美琦理事長與她的團隊這3年來所做的貢獻，妳們的辛苦我完全了解。」劉依貞也特別獻花給鄭美琦，感謝她對TLPGA的努力。

劉依貞指出，再次回鍋接下理事長職務，優先目標還是在贊助商方面繼續努力，尋求企業界支持，並銜接中華高協及其他培訓單位，多栽培台灣明日之星，讓女將們有機會到國外看看世界，同時要努力增加會員人數、提升比賽場次與規格。

TLPGA第7屆理事長劉依貞(右)聘請前副總統蕭萬長(左)擔任榮譽主席。(TLPGA提供/陳筱琳傳真)

前副總統蕭萬長今天特地出席見證，他在致詞時表示，新任理事長劉依貞和前任理事長鄭美琦都是認識多年的朋友，「劉依貞理事長很努力讓TLPGA加入女子高爾夫世界排積分組織，讓世界承認我們，也取得了比賽積分的自主權。鄭美琦理事長則是過去3年任內繼續讓TLPGA的盛世發揚光大，在很多困難的情況中，幫我們的選手帶上國際舞台，同時恭喜劉依貞理事長再次接棒傳承過去鄭美琦理事長努力打拚的精神，這次再接棒一定可以把TLPGA再次壯大下去。」

(中時電子報)