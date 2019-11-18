我國旅居柬埔寨的台商反映柬國申請簽證及辦理文件證明不易，外交部發言人歐江安今天表示，兩國互設代表機構須經雙方政府同意。由於柬埔寨政府堅持所謂「一個中國」原則，至今尚未同意與我國互設代表機構，以致我國政府無法派員進駐柬埔寨服務當地的台商及僑民。

不過她說，為了兼顧旅居柬國的台商及僑民的需要，政府責成我駐胡志明市辦事處兼轄柬國領事業務，並由柬埔寨台商會居間協助國人辦理文件證明、遺失護照補發等寄送事宜，以免國人往返奔波柬、越兩地。我駐胡志明市辦事處也不定期派員赴柬國出席台商及台僑組織活動，與相關社團合作協處國人的申請案件。

至於柬國人士的文件證明申請案， 歐江安表示，駐胡志明市辦事處一向依規定提供驗證服務。簽證部分，依據我國現行簽證申請規定，柬國國民可以到任何一個我國駐外館處申請簽證。柬國人民也適用「東南亞國家優質團客來台觀光簽證作業規範（觀宏專案）」及「東南亞國家人民來台先行上網查核(有條件式免簽證)」等簽證便利措施。

此外，外交部特案同意柬國配偶的親屬得申請電子簽證來台灣探親。她說，整體而言，我國已經提供旅柬僑民以及柬國國民非常便捷的領事服務。

柬埔寨為我國新南向政策目標國家之一，外交部強調，將持續透過管道進洽柬方與我國互設代表機構，以進一步擴大雙邊交流，協助台商在柬佈局，並提供更快速及便利的領事服務。有關互設代表機構事，我方仍在等待柬國當局的正面回應。

(工商 )