爭取連任的桃園市第六選區無黨籍立法委員趙正宇，選在首日完成參選登記，雖未與民進黨籍參選人同台，卻技巧性和市長鄭文燦「同框」，趙強調自己沒有黨意、只有民意，至於跟蔡英文總統的聯合看板，他也在其中，趙正宇不置可否：「那是他們自己掛的，不是我掛的！」

桃園市長鄭文燦18日陪同民進黨提名的5名桃園立委參選人到桃園市選委會聯合登記，民進黨在第六選區禮讓無黨籍立委趙正宇，趙同一時間也到選委會登記，卻未與5位民進黨籍立委參選人同台，僅技巧性和市長鄭文燦「同框」，鄭文燦表示會擔任趙的競選主委，全力協助趙正宇在八德、大溪、復興以及中壢的華勛地區，能夠順利當選。

趙正宇聞訊笑言：「那市長還要再努力點！」他表示，自己歷經議員、立委等多次選舉，都是一個人登記，這是過去的習慣，並非刻意選時間。

「當立委最重要的，就是把中央經費，帶回地方建設！」趙正宇說，當過立委跟議員後，就會發現當立委爭取中央預算是非常難的，且桃園升格直轄市後統籌配合款少，都需要中央大量的錢來支持地方建設，唯有中央、地方一條線，建設才看得見。

趙正宇強調，自己不分黨派，以民意為依歸，民意在哪邊他就在哪邊，他也坦言曾和鄭文燦說過，民進黨有人選就尊重民進黨，民進黨這屆再度禮讓，「這責任很重大！」他會盡全力拚當選，服務地方。

(中時 )