為表彰推動家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護、老人保護、身心障礙者保護之有功人士，第六屆紫絲帶獎11月30日將於CS市民會館舉辦，受邀擔任主持人的蔡燦得表示，就學時期曾被霸凌，讓她內心留下對暴力的恐懼，加上參與舞台劇《明晚，空中見》，就是演繹遭受男友家暴的角色，她以行動支持「反暴力」，鼓勵正在經歷暴力過程的民眾，務必向相關機構提出求助。

蔡燦得今年初演出舞台劇《明晚，空中見》，在劇中挑戰未婚懷孕的媽媽，慘被家暴男友動粗、在地上拖行，讓她彩排時膝蓋受傷，直呼這是最恐怖的戲。自幼開始接觸演戲的蔡燦得，雖然在片場表現好又乖巧，人人喜愛，但在學校卻因身為明星，總是被視作頭號標靶，沒人不對她指指點點。曾經在午睡時，被同學拉扯頭髮，叫她「豬八戒」；甚至放學時也不放過她，被學校走廊上滿滿的學生叫住，一轉頭，所有人就大喊「醜～八～怪～」。當時的她恨極了自己要迎合別人、恨極了這一切，她想殺死自己螢光幕前小甜甜的形象。

蔡燦得形象一直乖巧可愛，不料童年也遭同學霸凌。（樂是達娛樂提供）

蔡燦得覺得大人要從自己做起，不可以一方面教小孩不要霸凌別人，一方面又常常在孩子面前說別人壞話，「身教」才是最重要的。她分享3個關鍵—「同理心」、「聽別人說話」、「不要說違心之論」。有了同理心，就會懂得換位思考，不再容易怨恨他人；學會聆聽，聽完別人的意思，就不會隨意定義別人，給別人貼標籤；不說違心之論，就是對自己誠實，為自己說的話負責任。而她主演的舞台劇也將在23日於台中，12/20-12/22日於台北口碑加場演出。

(中時 )