亞洲旅遊台《溢遊未盡2》主持人廖科溢結束英國愛丁堡行程後，接著走訪中部切斯特，以羅馬歷史文化揭開旅程序幕，他體驗穿戴羅馬戰士頭盔、欣賞2千年前都鐸式建築，在布里斯托找尋塗鴉教父班克西，還到披頭四樂團發跡的利物浦城市朝聖，此趟豐富的人文歷史之旅，處處都是驚喜。

英國切斯特保留2千年前都鐸式建築。(圖/亞洲旅遊台提供)

切斯特是英國著名的文化遺產保護城市，該地保留中古世紀都鐸式建築，同時也是羅馬時期修建的軍事要塞，以防衛城市南面威爾斯人的襲擊，現今仍然保留完整的城牆，廖科溢初訪此地，走在寬闊的石頭路上，復古街景與溫馨的氛圍，他相當陶醉於此景，並說：「讓我有種進入童話世界的錯覺！」

此次切斯特的觀光之旅，廖科溢與團隊特別邀請保羅當導遊，保羅對羅馬文化有著強烈地熱忱，他直接扮演起古羅馬士兵，身穿重達17公斤鎖子甲，不僅如此，他更入戲直接編造羅馬名字、職業之外，並以士兵角色介紹羅馬歷史文化，故事性十足讓廖科溢聽的津津有味。

廖科溢拿起了劍及盾牌，學習著羅馬士兵的基本攻防術。(圖/亞洲旅遊台提供)

該地有許多復刻的古羅馬兵器、頭盔，每樣物件都是按照考古發現打造而來，所有的裝飾都反映過去的歷史，廖科溢拿起了頭盔，迫不急待地戴上，但頭盔沉重的重量，讓他東倒西歪地說：「如果我穿著走完全程的路，肯定吃不消啊！」

接著來到宜人舒適的濱海城市布里斯托，該地2017年被評選為英國最宜居的城市，2018年被評選為全球最值得造訪的城市之一。廖科溢在此要尋找塗鴉教父班克西，此人是英國最具知名的街頭塗鴉藝術家之一，他的街頭作品經常帶有諷刺意味，儼然以藝術方式表達的社會評論，也因如此，英國政府曾對他下達通緝令。

廖科溢到洞穴俱樂部與門口的約翰藍儂雕像合影。(圖/亞洲旅遊台)

班克西雖然被評為全球最具影響力的人之一，但卻沒人知道他的真實年齡、身份及樣貌，相當神秘，廖科溢欣賞完班克西的畫作後，他分享說：「他將街頭藝術與現代文化成功接軌，確實將原本非主流的街頭藝術拉上了藝術的舞台，我想班克西這個名詞，也在某種程度上代表了追求真理的正義象徵。」更多精采內容，請鎖定亞洲旅遊台《溢遊未盡2》，於MOD、全台有線電視、FainTV皆可收看。

(中時 )