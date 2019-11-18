台中市府爭取明年預算啟動「iBike倍增計畫」，接續在各大火車站、學校、商圈等熱區設置站點，提供更便利的iBike租借服務。此外，交通局制訂相關捐贈法規，鼓勵民間踴躍捐贈iBike租賃站，日前台灣美光公司已申請捐贈，預計在中科后里園區設站，與市府攜手打造綠色低碳城市。

交通局長葉昭甫表示，台中市推動公共自行車(iBike)計畫，目前已建置328站、提供9150輛公共自行車，鼓勵民間響應建置綠色運具，市府訂定《台中市政府交通局受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點》，受理民間捐贈iBike租賃站，以往站點皆設置在公有地，之後依據捐贈要點將開放在私有地設置捐贈站點，捐贈者也可提出站名建議。

捐贈站點將納入台中市iBike租賃系統營運維護管理，後續車輛調度及場站維護也由市府廠商負責，交通局指出，已有多家企業詢問，首家申請的是台灣美光記憶體股份有限公司，地點在中科后里園區，三豐路四段與后科南路，目前辦理簽約中。

為保障騎士權益，交通局去年11月1日起為公共自行車使用者投保公共自行車第三責任險，並於今年7月1日起提供公共自行車傷害險，民眾於微笑單車公司官網及各租賃站多媒體自動化服務機登錄微笑單車會員身分證字號、生日及手機號碼等即可投保，手續簡單有保障。

(中時 )