民進黨立委參選人翁美春（左五）18日由7名市議員陪同登記，手持「2020台灣要贏」棒球，呼籲票投翁美春。（盧金足攝）

台中市立委選舉18日開始登記，國民黨參選人顏寬恒登記搶頭香，首日共12人登記，國民黨參選人江啟臣、黃馨慧由前台中市長胡志強、市長盧秀燕雙市長陪同登記，江啟臣穿海龍蛙兵紅短褲，黃馨慧化身電競熱門人物「正義女神」，民進黨參選人翁美春在7名議員陪同下登記，手上持寫著「2020台灣要贏」的棒球，號召選民投票給翁美春。

台中市第10屆立委選舉候選人登記首日，共計有顏寬恒、朱立凡、張渝江、黃馨慧、陳志彬、苗豐隆、黃名白、段體佩、洪偉富、江啟臣、翁美春，平地原住民黃仁等12人登記

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江啟臣從台中火車站跑步到台中州廳，代表體能佳，海龍精神不畏困難，一定會完成超級任務；黃馨慧以電競「正義女神」現身，手持正義之劍演出行動劇刺破「一例一休」、「前瞻計畫」等綠色汽球。

胡志強到場力挺爆料，曾有人想找江啟臣當副總統，「可見他的行情好」，江笑著秒回「那個總統叫胡志強」，胡幽默說「我的頭髮比他多一點」，加碼說「我曾經考慮選總統

」，要找江搭檔參選，但江來登記，「江胡配」不能成型引發全場笑聲。

盧秀燕說，她選市長時，江啟臣當她的競選主委，基於人情義理，特別請假來相挺，稱讚江啟臣為台灣、為台中和為山城發聲，永遠堅守在地立場，到中央替市民爭取福利。

翁美春在7名議員陪同下跨區相挺，大家手上持寫著「2020台灣要贏」的棒球，延續中華隊團結精神，在基層接地氣，有信心翻盤，連梨山都上去傾聽民眾心聲，拚進立法院，為台中爭取更多建設。

(中時 )