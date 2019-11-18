台中大甲區經國路18日起連續5天將出現「懸日」美景，不同於上次市區公益路的大樓街景，這次絕美懸日將襯映著當地的椰林大道，預計將吸引眾多人潮前往拍攝與欣賞。為守護現場安全，市長盧秀燕已請警察局加派警力維護參觀民眾安全及維護交通順暢，並在臉書貼文叮嚀民眾「穿件外套、注意安全」，讓網友紛紛分享按讚。

警察局表示，懸日是指太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長顏色偏橘或橘黃，若此時太陽恰位於兩側高樓林立街道底端，即形成金黃色樓景中間夾著太陽瑰麗壯觀景象，此美景將於今日16時39分至16時59分出現在大甲區經國路上。

這次懸日最佳觀賞地點位於大甲區經國路（台1線152K處），由於經國路中央分隔島種植大王椰子樹，懸日將映襯著椰林大道的在地美景，而大甲分局也將派遣6名警力於路口進行交通疏導，同時規劃10名警力騎乘機車至經國路段沿線巡邏，確保周遭交通順暢，讓市民安心欣賞難得的大甲懸日美景。

警察局提醒，由於懸日出現時間正值下班交通巔峰期間，民眾賞景時應靠邊行走並注意安全，請民眾切勿為了追逐拍攝懸日美景，任意穿越馬路、人車爭道等行為，避免造成危險；隨身背包也應放置於胸前以防扒竊。

(中時 )