接連演出民視《大時代》、《多情城市》的八點檔女星張家瑋，上週末前往台南擔任服飾品牌西門門市一日店長，她除了分享如何突顯好身材的穿搭哲學，活動現場也《大時代》「游素素」上身，用台語開玩笑放話：「今天要來店內消費，不然就災死！」讓台南鄉親見識到「素素」的超殺氣勢！

張家瑋擔任服飾品牌一日店長。（iROO提供）

張家瑋在《多情城市》飾演的千金名媛「李文真」上週剛登場，她說擔任一日店長的服飾品牌風格就滿吻合「李文真」這角色。她表示，比起素素，文真就是名媛貴婦，所以她這次花很多心力在服裝造型上，而且文真就是從小被家人保護很好的金絲雀，活在自己小天地，在外面就會容易緊張，特別是做自己沒有把握的事情時，與之前天不怕地不怕、只追求成功的「素素」反差很大，角色很有挑戰性。

身材火辣的她，常在社群臉書發美照，擄獲大批粉絲，張家瑋說，自己也花了一些時間才找到自己適合的穿搭，要非常了解自己的身材比例，「像我知道自己比較豐滿，就不會選擇胸前太複雜的服裝，或是裙子不會穿卡在接近膝蓋的地方，不然會看起來很矮」，這些女明星穿衣小心機公開分享，讓大家一起可以遠離NG穿著。

(中時 )