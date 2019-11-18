87樂團推出新歌〈安放〉MV，原本同為團員艾成與王瞳，近來因王瞳捲入馬俊麟小三風波，還被馬俊麟的老婆提告求償400萬，導致王瞳已停工、缺席87樂團新作，現以4位男生團員為主，主唱艾成日前從大馬探親返台，與王瞳的近況？他說：「回歸初衷做音樂的夥伴，感謝大家的關心，我很平靜，目前只想專注在事業。」不願多談，疑似2人已分手。

87樂團團長阿修羅表示這陣子王瞳需要平靜，「應給她時間來面對，因此王瞳自即日起告假，無時間表，我們衷心期待她的新出發與回歸。」而艾成在MV裡呈現孤獨感，用感傷沙啞的嗓音，唱出歌詞「曲終人散去，我站在原地」，對於離別很無奈、感傷，似乎與艾成現今感情狀態，不謀而合，相當催淚。

此外，87樂團近來雖少了鍵盤手王瞳，但仍有許多演出邀約，已接3場跨年、10場尾牙邀約等，他們表示：「我們絕不會因為這些紛擾就此消失，會更加堅持初衷的玩音樂。」

(中時 )