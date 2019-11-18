2019臺灣國際藤球邀請賽今天在台北體育館4樓由二人賽率先開踢，地主派出中華藍、白迎戰強敵，由嘉南藥理大學為主的中華藍隊，首戰就與日本隊展開激戰，最終以21比10、11比21、21比12奪勝，為地主隊踢下開門紅。

藤球在寶島發展十年有成，現任理事長蔡鴻鵬接手後，持續推動扎根基層的重要工作，不但每年舉辦包括兩次全國排名賽、團體賽、青少年錦標賽與移工盃，更積極朝國外發展，首度舉辦的臺灣國際藤球邀請賽就是重要一大步。

中華藍隊以屏東佳冬系統為班底，由方瑞照、李信嶸、王昶穎、羅上祐與陶秉業組成，選手都從國中階段開始藤球生涯。面對國內有半職業聯賽的日本隊，隊長李信嶸強調，過去在國際賽的三人賽與四人賽都沒贏過對手，這次賽前狀況調整不錯，對其他國家的球風也有準備，李信嶸補充：「一開賽打得很順，但第二局對手發球很好，相對自己失誤偏多，打到第三局對手的發球不佳，我們接發球狀況很好，少了許多失誤，封網的表現也很好，是拿下勝利的最大關鍵。」

中華白隊首戰則面對強敵泰國隊，儘管對手並非國家隊，但泰國是藤球勁旅，雙方實力仍有落差，中華白以15比21、7比21落敗，不過是直到第二局才遭對手拉開，老將詹宇庭說：「對手很快就看出我們的球路，第二局就掌握住，反而是我們被自己侷限，但能與泰國隊交手非常開心。」

(中時電子報)