聚集大批勇武派示威者的香港理工大學被警方包圍後，示威者多次突圍失敗，入夜之後陸續有更多的示威者向警方投降。晚間7時左右有多位傷者離開理大，在警方監視下接受治療，此後不久又有十多人自行步行而出，由警方派出的汽車接走。據統計，到晚間8時多，已有70 名示威者被警方送往醫院治療。另校園內示威者發出救求視頻顯示，示威者已缺水缺糧，難以為繼，需要外界協助脫離困境。

港媒指出，在警方多次逮捕欲逃離理工大學的示威者之後，餘下尚困在理大校園內的示威人數漸減，其中多名擔任救護員的示威者在與警方對峙前線進行救護時被捕，使得受傷的示威者缺乏具有救護知識人員的救治，在多次衝突之後受傷人員增加，為防止出現傷勢惡化，已有多名受傷示威者自行向警方投降，並接受治療。

香港理工大學內大批雜物被縱火，隨著化學品容器與油氣鐵罐爆炸推動火勢，形成一幅恐怖景象。火勢隨後被趕到消防隊撲滅，但貿下滿地髒亂與難聞氣味。（圖／路透）

據《東網》報導說，這些傷者在警方監視下接受治療，部份需要到醫院處理者由警方的汽車送往醫院。另外則陸陸續續有多人結伴，卸下裝備自行步行走出校園向警方投降。在警方要求下，投降的示威者以雙手搭前行者肩頭，魚貫而出，在警方戒備下進入汽車後送回警署。到晚間8時多時，已有70多名自首示威者被送往醫院檢查與治療。

另外，仍受困於理工大學內的女學生今天以英語錄影求援，透過香港眾志秘書長黃之鋒的臉書呼籲全球，援救至今仍困在理大校內的學生們。她說，學生們斷水斷食、無路可逃，卻面臨警方暴力威脅。

這段在傍晚公布的畫面顯示，這名理大女學生戴著黑色棒球帽及全套防毒面具，以英語說出受困學生們的心聲，聲音並經過變聲處理，全長1分27秒。她表示，校內的學生們已經沒有食物及飲水供應，連電力也將被切斷，且已無路可出。但校外的警察正在對學生們發射催淚彈、橡膠子彈，還企圖發射實彈。然而，學生們幾乎沒有任何東西能保護自己及對抗他們，手上只剩下防毒面具、護目鏡和雨傘。她希望全球各界人士幫助受困學生們離開理大校園，避免殘酷的結果發生在學生們身上。

(中時電子報)