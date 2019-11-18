國民黨總統參選人韓國瑜質疑民進黨副總統參選人賴清德的台獨主張，要賴說清楚。 賴清德今晚回應，中華民國不會不存在，國家的前途，由台灣人民自己決定，「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變。

賴清德今晚在臉書表示，韓國瑜質疑他的台獨立場，要求他向人民說清楚，要把國家帶往什麼方向，「我在此提醒韓市長」，當中國極權勢力步步進逼，習近平強調九二共識就是「一個中國」原則，只有中華人民共和國，完全沒有國民黨所謂「一中各表」，表述中華民國的空間。

他說，若昧於事實，還執迷於「九二共識」，則中華民國將不存在！國民黨和韓市長所帶領的國家方向其實是「被統一」，中華民國將真正減亡。「這也是為什麼今天我回應韓市長，其實你不懂我們的心」。

賴清德強調，他是個務實台獨工作者，他的務實反應在三個方向：

1.台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，執政後不必另外宣布台灣獨立。

2.台灣前途由兩千三百萬人民決定，其他任何人，哪怕是總統，都不能干預。

3.台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

他說，中華民國不會不存在，國家的前途，由台灣人民自己決定，顧好百姓、發展經濟，是他一貫的主張，從未改變，相信也是多數台灣人民的共識，更是民進黨守護台灣的核心價值。

(工商 )