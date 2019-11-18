停發多年的刑警徽章，可望在明年重製發送給刑警使用！台北市警察局長陳嘉昌18日在台北市議會警衛委員會指出，目前北市仍有111名刑警仍未配發刑事徽章，刑事局已允諾將在2020年編列預算辦理採購。

現行的刑事徽章是新北市長侯友宜在擔任刑事局長期間設計，並委由中央造幣廠以鍍金鑄造，每枚徽章背面都有獨立編號並附皮套保存，即使長期使用依舊閃閃發亮，加上磁吸設計難以仿造，不少刑警退休、離職後，都想把這枚刑警徽章留在身邊作為紀念。

不過，刑事徽章畢竟是辨識員警身分的重要證件，警政署強制規定離職後須繳回，遺失除面臨懲處，還得繳回8000元製作費用，由於所費不貲，刑事局也從2013年起以紙本印製的刑警證取代「貴森森」的刑警徽章。

台北市議員許家蓓表示，刑警都是以便衣辦案，因此國外都會配戴徽章表明身分，讓民眾迅速辨識，也被視為榮耀的象徵，但刑事局製發的刑事徽章計畫卻無疾而終，加上許多員警向她反映，因此才提案要求重製徽章，除獲49位議員加簽連署，並於今日通過警衛委員會審查進入一讀。

北市警局統計，目前全北市刑警員額共962人，僅有859名刑警，尚不足103人。另由刑事局製發的刑事徽章僅有748枚，均已發放完畢，但仍短差111枚。

台北市警局長陳嘉昌表示，根據刑事人員管理作業規定，刑事徽章由刑事警察事局統一設計印製，市警局無法代為製作，只能以印製的刑警證暫替。

另依警察職權行使法規定，員警執勤時須穿著制服、出示證件，陳嘉昌認為，「有攜帶警徽還是比較好」，市警局也已向刑事局反映補足，刑事局也表示將在2020年編列預算採購。

(中時 )