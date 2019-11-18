斯里蘭卡新當選總統拉賈帕克薩周一正式宣誓就職。斯里蘭卡選舉委員會周日宣布，前國防部長拉賈帕克薩以52.25%的得票率在總統大選獲勝。他的主要對手52歲的聯合國民黨副主席普雷馬達薩得票率為41.99%，後者已經承認敗選。

根據法廣網站報導，現年70歲的拉賈帕克薩是前總統馬欣達-拉賈帕克薩的弟弟。有人憂心拉賈帕克薩勝出，恐危及斯國脆弱的民主進程，重回舊日威權老路。拉賈帕克薩在其兄長馬欣達-拉賈帕克薩10年執政期間擔任過國防部長；馬辛達掌權期間，許多泰米爾族政治人物遇害、數千斯里蘭卡人被迫消失，還有數十名記者被殺或被迫放逐。

今年4月21日，斯里蘭卡發生自殺炸彈攻擊事件，奪走269條人命，拉賈帕克薩大打國安牌凸顯政府的失敗，讓民眾對現任政府希望幻滅。恐怖攻擊不僅傷害投資人信心，也重創斯里蘭卡觀光業，各界將此歸咎境內極端團體所為。斯里蘭卡的經濟成長今年前兩季下滑到5年多來的新低1.6%，國債佔國內生產總值的83%。這些都導致選民對現任政府不滿，轉而支持拉賈帕克薩。

拉賈帕克薩上任後可能會更加親近中國。普雷馬達薩則被視為更加傾向於親近印度和美國。他哥哥馬欣達擔任斯里蘭卡總統時，斯里蘭卡大規模向中國舉債，投資基礎設施項目，甚至允許中國潛艇於2014年在科倫坡停靠，很多中國投資的基礎設施項目使斯里蘭卡陷入沉重的債務之中，一個經常被舉的例子是斯里蘭卡漢班托塔港。斯里蘭卡因無力償還中國的貸款，而將整個港口租借給中方，租期為99年。

(中時 )