年節將至，各家飯店業者紛紛祭出優惠年菜方案吸引消費者，台中林酒店今年加碼優惠，直接祭出「訂圍爐宴送住宿券」，凡訂購10人桌宴立即贈「平日豪華雙人住宿券」價值1萬2000元+10%，12月31日前下訂再享早鳥優惠95折，另外也提供外帶年菜，不論是10人份或是6人份，皆萬元有找。

台中林酒店自2016年推出圍爐桌宴以來，每年均創下千人同聚歡慶迎新春的紀錄，今年推出每桌10人份1萬6888元及2萬6888兩種，共有12道菜，以「明爐燒鴨、「五香牛腱」、「花雕醉雞」、「蜜漬香魚」、「炭烤烏魚子」等象徵未來十全十美。

圍爐桌宴共有12道菜，含6道前菜、5道主菜 及1道甜點，相當豐富。(圖/台中林酒店提供)

另外，主廚劉泰洋也以高級食材入菜如波士頓龍蝦、鮑魚、魚翅、雪蛤等，推出「原盅雞燉鮑魚」、「荷葉干貝珍珠粽」、「晶透大鮑翅」、「清蒸深海紅鰷」、「蒜蓉波士頓龍蝦」等招牌菜色，象徵富貴有餘、好運旺旺來。

如果民眾想在家享用年菜，可依家庭人數選擇外帶年菜訂購方案，分為10人份9888元及6人份7888元皆有12道菜，擔心年菜組合方案份量不夠或有其它料理想品嘗，皆可另外再單點加購，第2道起有85折優惠，不過第1件會以高價計算，外帶年菜優惠至2020年1月15日，最晚訂購日只到2020年1月20日。

(中時 )