美國加州政府表示，從2000年到2017年來，加州的二氧化碳排放量減少約12％，並將功勞歸給大力倡導太陽光電與風力發電。然而從科技分析師的眼光來看，這樣的表現其實並不好，事實上，減少大部分碳排，是從燃煤發電，轉向天然氣發電，減碳有限卻花了大錢。

下一個大未來(next big future)的主筆布萊恩王(Brian Wang)表示，加州最大幅度的年度減碳發生在2008年，因為當年關閉了多座火力發電廠，燃煤發電總量從16％下降到8％，也就是這每年減少了約3000萬噸的二氧化碳排放，但是補上電力缺口的是天然氣發電，天然氣的單位熱量比燃煤高一倍，因為碳排當然會顯著下降。

但是天然氣是有代價的，那就是貴，以2019年9月的電費為例，洛杉磯家戶每千瓦時的電價是每度18.8美分(新台幣5.7元)，比全美平均電價每千瓦時13.9美分(新台幣4.1元)的價格要高上35.3％。與2011年相比，加州的電價上漲了約40％。

除了天然氣以外，加州也大力投資太陽光電與風力發電(合稱「可再生能源」)，從2001年到2017年這18年來，加州在可再生能源的投資超過1000億美元(新台幣3兆元)。

布萊恩王認為，這樣的投資其實並不划算，如果加州採用的是核能，就以韓國的OPR1000反應爐為例，僅需500億美元即可建造20台，即使美國的建造費用高到韓國的2倍，1000億美元也絕對足夠。

OPR1000是功率1000百萬瓦的第2代壓水式反應爐，是20世紀90年代末的商業反應爐，技術不算先進，但國際有現貨，而且許多使用OPR1000的核電廠已決定將反應爐延役。

惡魔神峽谷核電廠是加州唯一還在運作的核電廠，預計在2024~2025年除役，屆時，加州會短缺2256百萬瓦的無碳電力。(圖/Mothers for Nuclear)

布萊恩王認為表示，假如加州將100億美元拿來投資20台OPR1000反應爐，每座反應爐以美國核電廠的平均水準運行(93％的容量因數)，而且聖奧諾夫雷核電廠(San Onofre Nuclear Generating Station)不要在2014年提早退役，惡魔神峽谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)也仍然繼續發電，那麼加州可以產生200太瓦時(2千億度電)的清潔電力，那麼加州就已經達「電力零碳排」的偉業，因為這樣的全核電布局，超過加州2016年的總發電量，也是2017年加州發電量的97%。至於剩下的3%，用可再生能源，絕對可以調度。

(中時電子報)