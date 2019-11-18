口臭也可能要命？耳鼻喉科醫師吳昭寬分享，一名20歲的少女因為口臭問題來看診，儘管給醫師洗牙後，狀況依舊沒有改善，反而嘴裡飄出陣陣死魚味，隨後在少女扁桃腺裡竟看見一顆超大結石，在場的所有來賓看到照片後也都十分震驚。

吳昭寬在節目《醫師好辣》中提到，他曾遇過一個少女，主訴自己有口臭問題，嚴重到男友要與他分手，才因此跑來就診，起初以為是蛀牙、牙周病的問題，但少女即使洗完牙，口臭的問題反而更加嚴重，吳昭寬形容，「那種味道有點像是死魚味，而且嘴裡還會有黃色塊狀分泌物」。

隨後，吳昭寬替少女安排了口腔內視鏡檢查，檢查後發現，少女的扁桃腺上有一顆巨大結石，而一般人的扁桃腺結石都很小顆，但因為患者的結石卡在扁桃腺隱窩裡，導致它越長越大，吳昭寬跟一旁的醫師都紛紛形容，這個超臭的，就像屍臭、香港腳跟水溝水混在一起的味道。

少女扁桃腺裡的結石才是口臭主因。（摘自YT《醫師好辣》）

吳昭寬表示，扁桃腺會長結石一般和飲食有關，像是辛辣、油炸的食物吃太多，而扁桃腺會有分泌一些分泌物，在小隱窩裡的細菌、黴菌容易在這反覆感染，這些髒東西久了會沉積、變成石頭，越來越大顆，甚至他還補充，過去有患者還曾經因為超大的扁桃腺結石掉落後嗆到而差點喪命。

(中時電子報)