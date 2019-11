東協及美中日韓的國防部長齊聚曼谷探討區域安全議題,南海成為焦點,各國同意在亞太地區保持並尊重航行和飛行自由,東協各國也希望及早完成南海行為準則(COC)。

東南亞國家協會國防部長非正式會議(ASEAN Defense Ministers' Meeting Retreat)16日到19日在曼谷舉行,東協10國國防部長齊聚一堂討論區域安全、南海、網路安全、氣候安全等議題。

東協防長擴大會議(ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus)今天下午登場,東協10國防長加上中、日、韓、美、俄羅斯、印度、澳洲和紐西蘭等共18國防長與會。

會後東協秘書處發出東協防長擴大會議共同聲明表示,各國防長同意2018年東協和中國的海上共同軍演以及2019年東協和美國的海上共同軍演反映了區域安全架構下,務實的合作能加強東協和他國間的互信。

聲明中指出,透過加強防務和安全合作,各國承諾確保亞太地區的和平和穩定,其中包括依據國際法如聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea)和平解決爭端,也包括保持並尊重航行和飛行自由。

南海議題是此次會議焦點,美國防長艾斯培(Mark Esper)昨天在東協和美國會談中痛批中國在南海的各種威嚇行為,中國防長魏鳳和今天上午和艾斯培會面時要美方停止到南海炫耀武力,不要挑動南海局勢升溫。

泰國國防部政策計畫辦公室主任拉克薩(Raksa Rojphimphun)在東協防長擴大會議後的記者會上說,今天東協防長擴大會談的氣氛良好,美國的焦點在亞太戰略,東協各國焦點在南海行為準則,大家都希望依照國際法維持南海的航行和飛行自由。

拉克薩說,當然各國有不同的意見,但大家不會把焦點放在這,各國仍希望及早完成南海行為準則。

拉克薩表示,艾斯培在會中提到根據國際法,印太地區要保持航行和飛行自由,強權不應該介入,不過艾斯培的措辭已沒有昨天那麼強硬。

(中央社)