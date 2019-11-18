路透社援引2位消息人士報導，美國川普政府將於18日發布針對華為的90天許可延期，允許美國企業繼續與華為進行業務往來。

路透社15日曾報導，預計最初的延長期限為2週，更長的延長期正在研究中，但由於一些監管障礙，目前尚未確定。消息人士表示，川普政府的計劃在周末有所變化，現在決定將臨時延長期限延長至90天，與8月份時的決定相同。

在5月以國家安全顧慮為由，將華為列入經濟黑名單後，美國商務部已允許該公司採購部分美國生產的產品，意在減少對華為客戶的干擾。華為的客戶中有許多是美國農村地區的營運商。

消息人士對路透社說，新的延期許可將於上一個延期措施到期時宣布。因新的決定尚未公開，所以消息人士不願具名。

路透社說，華為的1位發言人15日表示，公司不對謠言和揣測進行評論。美國商務部也不願發表評論。

美國商務部長羅斯15日告訴福斯新聞，鄉村地區的3G和4G網路有很多華為產品，那些營運商需要臨時許可。他說：「鄉村社區的電話服務已經有很多問題了，我們不希望他們什麼都沒有，所以臨時通用許可證的主要目的之一就是讓鄉村地區的營運商可以繼續提供服務。」

華為一直是美中兩國間的棘手問題，美國指責華為構成安全隱患，華為則一直堅決否認。

美國司法部長巴爾（William Barr）13日說，華為和中興都「不可信任」。巴爾還對1份涉及華為的提案表示支持。該提案禁止美國鄉村電信營運商使用85億美元的政府資金採購華為和中興的產品。

美國商務部目前正在考慮，是否向美國一些企業發放向華為銷售零部件的許可，此前商務部已收到200多份此類申請。

(中時 )