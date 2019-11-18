富味鄉前董座陳文南(右)積極推動獲選「幸福推手獎」。（謝瓊雲攝）

富味鄉食品股份有限公司獲選為幸福企業，董事長陳昶宏(右)出席領獎。（謝瓊雲攝）

富味鄉視員工為家人，創造友善幸福職場。（謝瓊雲攝）

幸福職場在彰化！彰化縣政府舉辦「活力彰化職場好幸福-幸福企業甄選」活動，縣長王惠美18日在彰化演藝廳頒獎表揚34家1至5顆星幸福企業，其中，在地深耕近55年的富味鄉食品股份有限公司獲評為3顆星，董事長陳昶宏出席受獎，而前董座陳文南也因積極推動獲選「幸福推手獎」。

幸福企業甄選指標包括「工作環境與身心健康」、「待遇與職涯發展」、「福利與獎勵」、「友善職場與家庭照顧」及「其他特色」等五項作為評選的方向，以鼓勵縣內企業營造安全、幸福、友善與優質的勞動環境；另頒發「幸福推手獎」給企業內部推動友善職場有功者，以鼓勵企業及人資部門積極建構優質的工作環境，提升員工幸福感。

頒獎典禮同時舉辦就業論壇，由榮獲4星等及5星等的幸福企業代表分享心得，並邀勞方、資方、學界及政府部門代表，擔任論壇與談人，分別從不同角度，就幸福企業觀點、認知及精進方向相互交流與分享，還特別請來宏碁集團榮譽董事長施振榮先生，擔任幸福企業專題講座，分享「王道與幸福企業」。

施振榮指出，企業最重要是與所有的利害相關人，尤其是員工，大家一起為社會共創價值，要做好這點，要讓企業本身好、員工更好，身為一個領導人如何以「王道的思維」為企業創造價值，讓「企業成功、員工幸福」是最重要的目標。

王惠美表示，希望透過本活動促使縣內企業積極創造友善的勞動環境，建立本縣企業品牌形象，以吸引青年人才回鄉，並在地穩定就業，同時讓彰化的企業可以永續經營，活絡在地經濟發展。

陳昶宏表示，員工是公司重要資產，讓員工無後顧之憂，放心、用心將自己投入工作中，讓客戶與合作夥伴都獲得員工同等對待。總經理劉兆華則說，打造幸福職場首重提供健康、安全的工作環境，如防護具與自動化設備，才能將職災風險降到最低；公司也制定明確調薪制度，考上證照再加薪，每年依年度績效公開獎勵優秀員工，並提供業績獎勵、提案獎金、專案獎金等。

劉兆華強調，公司將員工當成家人，環境舒適安全、福利健全，勞資溝通順暢，隨時注意員工需求，富味鄉完善的制度，也參考到員工的意見，此次獲獎開心能與同仁一同分享榮耀。

(中時 )