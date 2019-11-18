南開科技大學為鼓勵學生開口說英語，培養上台發表的自信和國際觀，委請外語教學中心舉辦「英語自我介紹比賽」，總計有22位同學熱情參與，最後有6名同學脫穎而出獲獎，對於學生們用心準備參賽，校外評審也給予高度肯定。

主辦單位表示，本次比賽在大一英文授課教師推薦下，四技一年級共計22位同學熱情參與，以A、B、C分級教學方式競賽，評分標準包含語音、氣勢、儀態、時間控制與總評等五大項。同時邀請真善美雙語教育學校黃茹副校長及陳慧茹主任擔任評審，除了分享職場業界老師的實務經驗，也協助同學檢視英語口說溝通能力。

黃副校長說，英語是開啟世界之門的一把鑰匙，更是開拓國際視野的工具，對未來職場能力一定有加分效果。

陳主任則提醒，英文自我介紹在職場面試時非常重要，必須明確表達個人背景和核心思想，如此才能有效提升成功機率，建議學生要從內在觀念和外部實戰慢慢累積，加強英文職場能力。

經過激烈的競爭後，比賽結果各班前兩名分別為：黃健壯、陳羿岑、呂宜臻、高弘哲、 柯進富和李名堯等6名學生，並頒發獎狀及禮品，未獲獎者也可領取參賽證書，以表示鼓勵。

(中時 )