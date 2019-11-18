明天(19日)東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中宜蘭縣、基隆北海岸地區及大臺北山區有大雨發生的機率，南部地區雲多偶飄雨，中部地區則為多雲的天氣。中央氣象局預報員官欣平表示，明天是這一波這波東北季風影響期間最冷的時候，中部以北及東北部地區的清晨與深夜最低溫為約16至18度，南部則是18至21度。
氣象局表示，氣溫方面，今晚起愈有涼意，明天是這波東北季風影響期間最冷的時候，清晨、深夜中部以北及東北部地區低溫約16至18度間，沿海、空曠地區可能更低一些，南部及花東低溫則在18至21度間。白天北臺灣高溫僅20至23度，花東高溫約24、25度，中南部地區則在26至28度間。
周四(21日)開始東北季風減弱，整個氣溫才會緩步的回升，不過迎風面的東北部地區水氣仍多，降雨時間較長。官欣平表示，周五(22日)先從低有感回溫，北台灣的清晨低溫表現為19至22度，而周末高溫回溫更明顯，北部地區高溫會來到26、27度。
第26號輕度颱風「海鷗」，下午2時位於鵝鑾鼻南南東510公里的海面上，緩慢朝菲律賓北側移動，之後會進入南海，對臺灣的天氣沒有直接影響，但會為臺灣帶來一些水氣。
(中時電子報)
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