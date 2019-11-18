據新加坡聯合早報網站18日報導，義大利威尼斯遭受53年來最嚴重的水患，一周水位三度超過1.5公尺。威尼斯早在2003年就計劃興建的防洪工程「摩西」（MOSES）至今卻仍未完工，引起民眾不滿。
據報導，威尼斯12日最高水位達1.87公尺，15日和17日最高水位又兩度突破1.5公尺，為53年來最嚴重情況。目前，洪水淹沒了威尼斯80％的地區，教堂、商店及民居都被波及，危險狀態仍在持續。
義政府稱，是氣候變化導致了此次罕見的洪水，但有義大利民眾認為，無法完成防洪工程等人為因素也不可忽視。
為保護威尼斯免受海平面上升影響，義當局2003年曾計劃興建一項斥資60億歐元的防洪屏障工程。但因預算超支、貪污醜聞、工程延誤等種種因素，這項名為「摩西」的防洪工程遲遲無法完工。
威尼斯市長布魯尼亞羅呼籲，須儘快完成「摩西」，以避免悲劇重演。
文章來源：威尼斯水患仍拉警報
文章來源：威尼斯淹大水 遊客玩得更high
(中時電子報)
#威尼斯
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