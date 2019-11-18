日本為慶祝日皇德仁登基，18日在皇宮宮殿舉行第2次的「大嘗宮之儀」以及天皇、皇后與列席者共進酒食的「大饗之儀」。每一代天皇僅舉行一次的皇室傳統大型神道儀式「大嘗祭」自14日舉行至今圓滿結束。依慣例「大嘗祭」上的食物必須掩埋入土，但令和時代則以不浪費食物為前提，決定好好地活用。

日皇德仁的登基儀式，依慣例於11月14日傍晚至隔日淩晨，在皇居東御苑按古禮舉行從奈良時代延續至今的皇室祭典「大嘗祭」，由新天皇將向諸神供奉新米，祈求國泰民安和五穀豐登。

平成時的大嘗祭依慣例在儀式結束後，將供品埋入土裡，又稱為「埋納」，但隨著社會局勢的改變，這次決定要有效利用，不再全埋入土裡。

宮內廳的西村泰彥次長18日在記者會表示，大嘗祭在神前供奉的各都道府縣特產品和貢品的一部分，將提供給埼玉縣內的日本國立身障者復健中心食用。

宮內廳與厚生勞動省協商後決定，被判斷為安全可食用的米、大豆、香菇等29項食物將在本周之內提供給該中心，其餘如生鮮食品等可能損傷的食品才依慣例埋納。

(中時電子報)