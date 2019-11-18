香港理工大學內的反送中示威者持續被港警包圍，其中有一名台籍戴姓女高中生也被困在校內。戴姓女學生的家長已請求陸委會駐港辦事處協助。

據《中央社》報導，這位戴同學的家長表示，女兒17日中午前出門時，表示要前往旺角，當天下午4時左右走到尖沙咀時，「可能遇上防暴警察驅散，跟著跑進理工大學」，之後被圍困至今。

戴同學家長表示，女兒「應該只是路過」，並未參與理大的示威活動；且也曾嘗試從小路離開理大，但所有的出口都被防暴警察包圍。

這名家長質疑，警方一方面呼籲大家離開，另一方面卻包圍理大，「不曉得香港政府到底想幹嘛」？

她指出，有媒體報導，所有從理大離開的人都將被以暴動罪起訴，這個消息讓女兒感到相當害怕，不敢出來。

目前戴同學的手機遺失，但每2小時會向他人借手機向家人報平安。就家長所知，目前理大內的人士分散在不同大樓和教室裡，飲用水和食物都不足夠；且因今早有人被水炮車弄濕身體，入夜降溫後感到相當寒冷。

針對上述情況，大陸委員會在晚上8時左右以書面表示，陸委會香港辦事處於17日晚間10時40分接獲戴同學家長來電請求協助。駐處人員獲悉後隨即與戴同學取得聯繫。

陸委會表示，戴同學雖暫無安全顧慮，但因警方與示威者持續衝突對峙中，理大週邊皆已封鎖無法正常出入，駐處已提醒戴同學務必注意自身安全、遠離衝突地點，並將與其保持聯繫。

(中時電子報)