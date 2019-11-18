世界12強棒球賽中華隊今晚分批搭乘商務艙回台，吸引近千名球迷夾道歡迎英雄歸國，總教練洪一中也獲得現場球迷的歡呼。不過洪總在日本就提出要請辭，返台後決定仍未改變，中華隊前進奧運的最後機會，「六搶一資格賽」還有得喬。

中華隊在此屆12強賽事拿下第五名佳績，已是一級國際賽事史上最佳，複賽還以7比0完封勁敵韓國，舉國歡騰，不過可惜沒能拿下奧運門票，洪一中引咎辭職，「球員的整體表現自己非常滿意，但總是沒有拿到奧運門票很抱歉，在日本就說過回台可能會辭掉總教練職務，現在還是維持自己原來請辭的決定。」

其實除了擔任國教隊教頭勞心勞神之外，六搶一時間落在明年4月，與中職新球季撞期，明年的桃猿隊已不是「劉家」產業，面對新球團洪總還得全力帶隊，若要分神籌組中華隊，連「諸葛紅中」也都無法盡善盡美。

而體育署長高俊雄在接機時曾說過，洪一中此次無論在球隊紀律後勤及現場調度都非常完備，是能奪下佳績的三大原因。接下來體育署、棒協及中職聯盟預計在25日召開三方會議，針對六搶一的賽務籌辦事項作討論，找出中華隊拿到奧運門票最有利的做法。屆時新任國家教頭是誰？開賽時間為何？都還有得喬

(中時電子報)